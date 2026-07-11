사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 감각적인 전시 공간을 배경으로 세련된 여름 분위기를 담은 근황을 공개했다.한그루는 자신의 인스타그램에 "음악, 패션, 그리고 아트가 한 공간에서 어우러진 여름의 한 장면 같았어요."라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 블랙 민소매 미니 원피스에 블랙 롱부츠를 매치한 차림으로 전시장을 둘러보며 세련된 비주얼을 뽐냈다. 첫 번째 사진에서 한그루는 한 손에 'FIT THE FABRIC'이라고 적힌 책자를 안고 검은 숄더백을 멘 채 작품 앞에 서 있다. 벽면에는 액자 작품과 사진 작품이 걸려 있고 아래에는 여러 개의 모자가 전시돼 있어 감각적인 공간 분위기를 더했다.이어진 사진에서 한그루는 전시된 모자를 머리 위로 들어 올린 채 정면이 아닌 옆을 바라보고 있다. 다른 한 손에는 책자를 들고 차분한 표정을 짓고 있으며 뒤편으로 작품과 전시 안내 카드가 함께 담겨 전시장 특유의 분위기를 자연스럽게 전했다.다른 사진에서 한그루는 실내 정원이 마련된 공간을 걸어가다 뒤를 돌아 환하게 미소 짓고 있다. 블랙 원피스와 롱부츠가 깔끔한 분위기를 더했고 유리 너머로 보이는 전시 공간과 천장 조명이 어우러져 편안한 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 한그루는 다시 작품 앞에 서서 'FIT THE FABRIC' 책자를 두 손으로 들고 카메라를 바라보고 있다. 벽면을 채운 작품과 전시된 모자들이 함께 담기며 모던한 공간과 한그루의 단정한 스타일이 조화를 이뤘다.이를 본 팬들은 "이거 너무 상큼하구 귀여우셔요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "그루 누나 너무 예쁘시고 귀여우시고 전시 멋져요", "그루님 민소매 원피스 예쁘고 섹시하고 잘 어울려요", "늘 우아하세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 한그루는 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr