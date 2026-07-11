박은영 셰프 결혼식 현장이 공개됐다./사진제공='냉부해'

박은영 셰프가 성형외과 의사 남편과의 결혼 비화를 고백했다./사진제공=MBN, 채널S

박은영 셰프가 성형외과 의사 남편과의 결혼 비화를 고백했다.지난 11일 방송된 ‘전현무계획4’(MBN·채널S 공동 제작) 2회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 ‘새신부’ 박은영 셰프가 함께한 대전 ‘100% 시청자계획’ 2탄이 펼쳐졌다.이날 전현무는 “우리가 늘 첫 끼를 국밥으로 먹으니까 시청자분들이 추천하신 것 같다”며 ‘시청자계획’ 북어탕 맛집으로 향했다. 지단까지 곱게 올려진 북어탕이 등장하자 전현무는 “한식 조리사 자격증 시험에 나올 것 같은 비주얼!”이라고 감탄했다. 곽튜브는 “북어 진액을 그대로 마시는 느낌”이라고 표현했다.이후 두 사람은 지난 5월 ‘하석진 닮은꼴’ 성형외과 의사와 결혼한 박은영 셰프와 만났다. 결혼 축하 인사를 건넨 뒤 세 사람은 곧바로 맛집으로 향했다. 이동하는 차 안에서 전현무는 자연스레 “남편과는 어떻게 만났냐?”고 결혼 비화를 물었다. 박은영은 “4년 전 소개팅으로 처음 만났는데 그땐 잘 안됐다. 그러다가 제가 홍콩에 있을 때, (남편이) 한국에 올 때마다 만나다가 연결이 됐다”고 밝혔다.전현무는 “결혼식날 (하객들이) 많이 왔던데?”라고 말했고, 박은영은 “감사했다. 축가는 최현석 셰프님과 아이비 씨가 해줬다. 근데 저는 결혼식이 행사 같았다. 하나도 안 슬펐다”고 쿨한 모습을 보였다. 이에 전현무는 “그럼 남편이 결혼식 하지 말고 혼인신고만 하자고 했다면?”이라고 질문했고, 박은영은 “그러자고 했으면 그랬을 것”이라고 답했다.마지막 식당은 68년 전통 닭볶음탕 맛집이었다. 사장님은 대파가 가득 올려진 닭볶음탕을 들고 와 “20분 동안 뚜껑을 열지 말라. 그래야 닭 비린내가 안 난다”라고 설명했다. 닭볶음탕이 끓는 사이, 박은영은 신혼 일상을 들려줬다.그는 남편을 휴대전화에 ‘보호자’라고 저장해 놨으며, “하루에 한 번은 공주님이라고 불러달라고 한다”고 고백했다. 결혼을 결심한 계기에 대해서는 “같이 지하철을 탔는데 제 가방을 들어준다기에 ‘괜찮다’고 했다. 그런데도 40분 내내 가방을 손으로 받쳐줘서”라고 언급했다.이에 전현무는 “보여주기가 아니었을까”라며 의심했고, ‘유부남’ 곽튜브는 “미혼엔 이유가 있다”고 저격했다. 박은영은 프러포즈 일화도 공개했다. 그는 “퇴근 후에 남편 집에 갔는데 꽃과 음악이 있었다. 그런데 저는 ‘꽃 비싸 보인다. 얼마냐’고 물어봤다”고 밝혔다.전현무는 “‘퀸카’ 춤에 대해서는 시부모님은 뭐라고 하시냐?”고 물었다. 박은영은 “눈빛이 피곤해 보인다고 잘 챙겨 먹으라고 하셨다”며 사랑받는 며느리임을 알렸다. 전현무는 “돌려서 말하신 거 아니냐?”고 너스레를 떨었고, 박은영은 “(‘퀸카’ 이후) 광고가 많이 들어왔다. 춤 연습을 더 하게 된다”고 고백했다.한편 박은영은 지난 5월 서울 중구 장충동 신라호텔에서 1살 연상 성형외과 의사와 결혼식을 올렸다. 해당 호텔의 결혼식 비용은 통상 1~2억 원대로 알려져 있으며, 화려한 연출과 프라이빗한 진행으로 톱스타들이 선호하는 장소다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr