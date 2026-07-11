ZEROBASEONE "KAIKI LOVE" Poster Photo / WAKEONE

ZEROBASEONE "KAIKI LOVE" Concept Photo / WAKEONE

ZEROBASEONE "KAIKI LOVE" Concept Photo / WAKEONE

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 8월 발매 예정인 일본 두 번째 미니앨범 '回帰LOVE'(Kaiki LOVE)의 첫 번째 개인 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 예열에 나섰다.지난 9일과 10일 제로베이스원 공식 SNS 채널을 통해 베일을 벗은 사진에는 초여름의 청량하고 맑은 분위기를 풍기는 멤버들의 모습이 담겼다. 자연스러운 스타일링과 따뜻한 필름 카메라 감성, 야외 배경이 어우러져 청춘 영화의 한 장면 같은 분위기를 자아내며 이번 앨범의 계절감 있는 콘셉트를 암시했다.8월 19일 0시 발매되는 일본 미니 2집 '回帰LOVE'에는 타이틀곡 'Existence'(イグジステンス)를 비롯해 'Aphrodite'(아프로디테), 그리고 국내 발매곡 'TOP 5'의 일본어 버전까지 총 3곡이 수록된다.이번 일본 컴백은 제로베이스원이 글로벌 활동을 활발히 이어가는 가운데 진행되어 기대를 모은다. 앞서 제로베이스원은 여섯 번째 미니앨범 'Ascend-'의 미국 발매 이후 미국 빌보드 '월드 앨범' 차트 3위, '이머징 아티스트' 차트 3위에 오르며 글로벌 영향력을 증명한 바 있다.첫 번째 개인 콘셉트 포토를 공개한 제로베이스원은 이로써 새 일본 음반을 향한 본격적인 카운트다운에 돌입했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr