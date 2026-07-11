조혜련, 송은이가 '런닝맨'에 출연한다. / 사진제공=SBS

'런닝맨'이 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다. / 사진제공=SBS

방송인 송은이와 조혜련이 '런닝맨'에 출연해 1995년 추억을 돌아본다.오는 12일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에서는 '이 기억의 끝을 잡고' 레이스가 펼쳐진다. 게스트로는 KBS 공채 개그맨 10기 동기인 송은이와 조혜련이 출연한다.유재석과 지석진, 송은이, 조혜련은 1995년 당시 유행하던 패션으로 등장한다. KBS 공채 개그맨 7기인 유재석은 후배들과 어깨동무를 한 채 "동기는 하나다"를 외치고 얼차려를 주는 상황극을 펼친다. 이를 지켜보던 양세찬은 평소보다 조용한 모습을 보인다.멤버들도 당시 활동 시절 스타일로 변신한다. 김종국은 터보 데뷔 당시 의상과 안무를 재현한다. 이를 본 지석진은 "터보가 왜 아저씨가 돼서 돌아왔어!"라고 말한다. 지예은은 배우 김희선의 1990년대 스타일로 등장하고, 유재석은 "김희선 아니고 김휘선"이라고 말하며 웃음을 더한다.이날 레이스는 희극인팀과 예능인팀으로 나뉘어 특정 연도를 대표하는 물건을 맞히는 방식으로 진행된다. 멤버들은 당시를 떠올리며 다양한 에피소드를 꺼낸다.지석진은 과거 나이트 웨이터를 떠올린다. 그는 "내가 기억하는 친구는 웨이터 '설렁탕', 보조 '다대기'였다"고 말해 웃음을 자아낸다.'런닝맨'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr