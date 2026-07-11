사진=KBS2 '해피투게더'

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'해피투게더' 이효리가 20년 만에 유재석, 윤종신과 한자리에 모여 변함없는 입담을 자랑했다.10일 첫 방송된 KBS 2TV 새 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해피투게더')에서는 유재석, 윤종신, 장항준과 함께 이효리가 스페셜 MC로 출연해 반가움을 안겼다.이날 유재석은 "해피투게더 파이팅 한 번 하자"며 분위기를 띄운 뒤 스페셜 MC를 소개했다. 이어 등장한 이효리는 두 손을 모으며 "나마스떼"라고 인사해 시선을 사로잡았다. 현재 요가 강사로도 활동 중인 그는 "마음이 많이 가라앉은 상태다", "평온한 상태니까 편안하게 대해주시면 된다"고 말하며 한층 차분해진 근황을 전했다.이를 본 유재석은 "마음의 침전물이 많이 가라앉은 것 같다"고 웃었고, 윤종신은 "온화하게 들어오니까 어색하다. 예전 같으면 등장하자마자 '이게 뭐야' 했을 텐데"라고 과거를 떠올려 폭소를 안겼다.유재석은 "종신이 형과 효리, 저 셋이 '패밀리가 떴다' 이후 함께 방송하는 건 처음인 것 같다"며 20년 만의 재회를 언급했다. 이에 이효리는 "정말 누구 하나 나락으로 안 가고 이 자리에서 다시 만날 수 있다는 것만으로도 감사하고 기쁘다"고 재치 있게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.장항준 감독과의 첫 만남도 유쾌했다. 장항준은 "이효리와는 처음 만났지만 인연이 있다"며 "대한민국 3대 신이 내린 팔자 남편이 있다. 도경완, 이상순, 그리고 저"라고 너스레를 떨었다. 이어 "편하게 사는 남편들"이라고 덧붙여 웃음을 더했다.이에 이효리는 최근 흥행을 거둔 장항준의 활동을 언급하며 "묵묵히 자기 일을 열심히 한 사람들이 결국 올라오는 시대인 것 같다"고 진심 어린 응원을 건네 훈훈한 분위기를 만들었다.이효리는 새로 돌아온 '해피투게더'가 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니에 귀를 기울이며 펼치는 스토리텔링 음악 오디션이라는 설명에 "심사위원 제안이 오면 항상 거절해왔다. '해투'라고 해서 왔는데, 심사를 하게 됐다"며 난감한 기색을 내비쳤다.유재석은 "기존 오디션과 다르다. 서바이벌 오디션을 지향하는 게 아니라, 노래 실력보다 스토리텔링"이라고 강조했다. 그러면서도 "노래 잘하면 뽑겠다"고 솔직한 마음을 드러내 폭소케 했다.심사 기준에 대해 이효리는 "나를 울게 할 정도로 감동하게 만드는 팀"이라고 이야기했다. 유재석은 "효리가 요즘 자주 울더라"고 말했고, 윤종신 또한 "자주 울고 자주 화낸다"며 웃었다. 요동치는 감정 기복에 대해 이효리는 "옛날에는 막 울었는데, 지금은 정말 찡해야지 눈물이 나더라"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr