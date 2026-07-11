사진=유튜브 '인생84'

사진=유튜브 '인생84'

사진=유튜브 '인생84'

사진=유튜브 '인생84'

사진=유튜브 '인생84'

사진=유튜브 '인생84'

사진=유튜브 '인생84'

모델 한혜진이 화가 겸 방송인 기안84에게 독설을 날렸다.10일 유튜브 채널 '인생84'에는 '삼남매의 제주도 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 기안84는 배우 이시언, 모델 겸 방송인 한혜진과 함께 제주도를 여행했다. 세 사람은 명절마다 만나는 사이로, 올해도 함께 여행을 떠났다.평소 카니발을 타고 다녔다는 기안84는 "이번에는 오픈카를 한번 타자고 했다"며 새로운 분위기를 기대했다. 그러나 제주 하늘에는 먹구름이 가득했고, 이시언과 한혜진은 뒷좌석의 좁은 공간에 불편함을 드러내 웃음을 안겼다.흐린 날씨에도 오픈카 지붕을 열고 이동하던 중 이시언은 "이게 낭만이지"라며 즐거워했다. 그러나 기안84는 "춥다"고 호소해 안타까움을 자아냈다.기안84는 공중에서 몸을 회전시키는 놀이기구 체험에 나섰다. 출발을 앞둔 기안84는 장치를 바라보며 "선생님, 이거 부러지지는 않겠죠?"라고 물어 긴장감을 드러냈다. 과거 같은 체험을 했던 한혜진은 "지금 보니까 되게 고문기구 같다"고 말했다.한혜진은 몸을 쉽게 맡기지 못하는 기안84에게 "본인을 내려놔야 한다"고 조언했다. 이시언도 "나를 내려놔라"고 외치며 기안84를 독려했다. 그러나 기안84가 계속 망설이자 한혜진은 "너 진짜 이번에 성공 못 하면 5년 동안 장가 못 간다"고 말해 폭소를 자아냈다.갑작스러운 결혼 저주에 기안84는 "차라리 풀코스를 한 번 더 돌겠다"고 받아쳤다. 이시언은 직원에게 "세게 해주세요"라고 요청했고, 체험을 시작한 기안84은 몸이 높이 올라가자 "무서워", "나를 내려놔", "멈춰달라"고 연달아 외쳤다. 주변에서는 "거의 다 됐다"고 응원했지만, 기안84는 끝내 "너무 무섭다"며 체험을 중단했다.체험을 마친 세 사람은 관광객처럼 기념사진을 촬영했다. 기안84는 "매번 실패를 맛보는 것도 여행의 맛"이라며 결과를 받아들였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr