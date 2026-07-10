FT아일랜드 출신 송승현이 결혼 2년 만에 아들을 품에 안으며 아빠가 됐다. / 사진=송승현 SNS

연예계를 은퇴한 FT아일랜드 출신 송승현이 결혼 2년 만에 득남했다. / 사진=송승현 SNS

FT아일랜드 출신 송승현이 결혼 2년여 만에 아들을 품에 안으며 아빠가 됐다.송승현은 10일 자신의 SNS를 통해 "사랑하는 우리 햇님이가 무사히 태어났답니다"라며 득남 소식을 직접 전했다.그는 "방금 세상에 나와서 따끈따끈한 우리 이안이"라며 "이안이가 엄마 아빠 곁에 와줘서 너무 행복하다"고 벅찬 마음을 표했다. 이어 "아직 많이 부족한 아빠지만 엄마가 잘하니까 너무 걱정하지 말고 예쁘게 무럭무럭 자라자. 사랑한다 아들"이라며 아들을 향한 애정을 표현했다.또 "그 누구보다 고생한 우리 와이프, 고생했고 사랑합니다"라고 적으며 아내에게도 감사의 마음을 전했다. 게시물에는 축하 댓글이 이어졌다. 송승현은 "축하해주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다"라며 "복 받으실 거예요"라고 인사를 남겼다.송승현은 2009년 FT아일랜드 기타리스트로 합류해 활동했으며, 2019년 팀을 떠난 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이후 2024년 연예계 은퇴를 선언하며 미국에서 새로운 삶을 시작한다고 알렸고, 같은 해 6월 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다. 현재 송승현은 미국에서 요식업 관련 사업을 운영하며 생활하고 있는 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr