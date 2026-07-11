이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 소녀시대 유리가 중고 가구로 꾸민 제주 집을 공개했다.10일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 제주에 정착해 생활 중인 유리의 하루가 그려졌다.이날 유리는 "소녀시대 멤버 중에서도 일상 공개는 처음이다"라며 다소 긴장한 표정으로 인사를 건넸다.영상이 시작되자 제주 동쪽에 자리한 보금자리에서 눈을 뜬 유리의 아침 풍경이 펼쳐졌다. 꾸밈없는 모습으로 하루를 맞이한 그는 이불을 정리한 뒤 집안 곳곳을 둘러보며 차분하게 하루를 열었다.현재 제주에서 3년째 혼자 지내고 있다는 유리는 "독립을 처음 해본 곳이 제주도다. 제가 좋아하는 걸 마음껏 꾸며도 되는 공간이지 않나. 제가 좋아하는 것들이 거의 다 있다"고 애정을 드러냈다.제주를 선택한 이유도 털어놨다. 그는 "요가를 좋아하고 자연을 워낙 좋아한다. 도시에서 너무 바쁘게 살다 보니 슬로우 라이프를 추구하게 됐다"고 말했다.집 이야기가 나오자 기안84는 "여기 연세 맞힐 수 있을 것 같다. 900만 원 정도 아니냐"고 추측했다. 이에 유리는 "비슷하다. 그것보다 훨씬 적긴 하다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.제습기 물을 비우며 하루를 시작한 유리는 "바닷가 앞이라 습도가 엄청 높다. 여름에는 하루에 세 번 정도 비운다"고 설명하며 습기로 벽지가 들떠 있거나, 곳곳에 곰팡이 흔적인 내부도 공개했다.제주를 삶의 터전으로 선택한 이유도 전했다. 그는 "요가를 좋아하고 자연을 워낙 좋아한다. 도시에서 너무 바쁘게 살다 보니 슬로우 라이프를 추구하게 됐다"고 설명했다.이야기를 듣던 기안84는 제주 생활 경험을 언급하며 "여기 연세 맞힐 수 있을 것 같다. 900만 원 정도 아니냐"고 추측했다. 이에 유리는 "비슷하다. 그것보다 훨씬 적긴 하다"고 답해 모두를 놀라게 했다.이어 공개된 생활 방식은 예상보다 훨씬 검소했다. 가장 먼저 제습기 물통을 비운 그는 "바닷가 앞이라 습도가 엄청 높다. 여름에는 하루에 세 번 정도 비운다"고 말했다.잠시 뒤 청소를 시작한 유리는 유선 청소기를 능숙하게 다뤘고, 그 이유도 직접 밝혔다. "제주도 살림은 거의 다 중고 거래로 산 거다. 집도 그렇게 구했다"는 말에 김신영은 "알뜰하게 잘 산다"고 감탄했다.아침 식사도 오랜 습관 그대로였다. 얼린 마와 사과, 우유, 꿀 등을 갈아 마신 유리는 "20년째 이어온 루틴이다. 초등학교 때부터 엄마가 해주셨다. 저의 체력을 만들어줬다"고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr