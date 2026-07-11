배우 진리가 아우터유니버스와 전속계약을 체결하고 본격적인 연기 활동에 나선다./사진제공=아우터유니버스

배우 진리가 아우터유니버스와 전속계약을 체결하고 본격적인 연기 활동에 나선다./사진제공=아우터유니버스

배우 진리가 아우터유니버스와 전속계약을 체결하고 본격적인 연기 활동에 나선다.9일 아우터유니버스는 진리와 전속계약을 맺었다고 밝혔다. 소속사는 "진리가 가진 다채로운 가능성을 작품 안에서 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 이어갈 예정"이라고 전했다.진리는 채널A 연애 예능 '하트시그널5' 출연자 김민주의 친언니로도 알려져 있다. 지난 7일 방송에서는 김민주의 가족이 소개되는 과정에서 모습을 비췄으며, 또렷한 이목구비와 세련된 분위기로 출연진의 시선을 사로잡았다.진리는 '김민주의 언니'로 알려지기 전부터 배우를 목표로 꾸준히 준비해 왔다. 첫 영화 주연 오디션에 도전해 합격했고, 곧바로 주연으로 캐스팅되며 가능성을 인정받았다.진리는 "배우로서 새로운 출발을 아우터유니버스와 함께하게 돼 설레고 감사하다"며 "한 작품 한 작품 진심을 다해 경험을 쌓고, 오래 기억에 남는 배우가 될 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.김영대, 채원빈 등을 발굴한 아우터유니버스 대표는 "진리는 카메라 앞에서 사람의 시선을 끄는 힘과 아직 보여주지 않은 가능성이 큰 배우"라며 "첫 오디션부터 주연으로 발탁됐다는 점에서도 진리가 가진 잠재력을 확인할 수 있었다. 앞으로 배우 진리가 보여줄 새로운 얼굴을 기대해 달라"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr