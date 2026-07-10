사진=유튜브 '할명수'

사진=유튜브 '할명수'

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'할명수' 황인엽이 혜리의 반전 첫인상을 폭로했다.배우 황인엽과 혜리가 10일 공개된 유튜브 채널 '할명수'에 출연해 ENA 새 드라마 '그대에게 드림' 촬영 비화를 비롯해 서로의 첫인상과 촬영장 에피소드를 털어놨다.이날 황인엽은 혜리와의 첫 만남을 떠올렸다. 그는 "전 작품 '조립식 가족' 홍보 때문에 혜리 씨 웹예능 '혤스클럽'에 나갔었다"며 "그때 보니까 너무 밝은 스타일이더라"고 말했다.하지만 드라마 상견례에서 만난 혜리는 전혀 다른 모습이었다고. 황인엽은 "밝은 줄 알고 상견례에 갔는데 거의 다른 사람이 앉아 있는 것 같았다. '약간 속았다'는 생각도 했다"고 솔직하게 고백해 폭소를 자아냈다.혜리는 곧바로 이유를 설명했다. 그는 "카메라 앞에서는 촬영 중이니까 '인엽 씨 오셨어요? 어떤 드라마예요?' 하면서 밝게 인사했다"며 "상견례에서는 '안녕하세요' 하고 평소 모습으로 있으니까 인엽 씨가 당황했던 것"이라고 당시 상황을 재연했다.혜리는 황인엽의 첫인상에 대해서는 "그냥 제 웹예능에 출연한 게스트였고, 인스타그램 팔로워도 많고 인기가 많은 배우라는 정도였다"고 말했다.이 말을 들은 박명수는 "팔로워가 얼마나 되는데?"라며 의아해했다. 혜리가 "거의 블랙핑크급"이라고 답하자 박명수는 "장난하지 마"라며 믿지 못하는 모습을 보였다.직접 휴대전화를 꺼내 확인한 박명수는 황인엽의 SNS 팔로워가 2300만 명이 넘는다는 사실을 확인하고는 곧바로 태도를 바꿨다. 그는 "안녕하세요. 인엽 씨, 미안합니다"라며 허리를 숙였고, 이어 "팔로우 해도 돼요? 저도 팔로우해 주실 거예요?"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.황인엽은 "영광이다"라며 미소를 지었고, 자신이 출연한 드라마 '여신강림'이 글로벌 인기를 얻으면서 해외 공개 국가가 늘어날수록 팔로워도 꾸준히 증가했다고 설명했다.한편 황인엽과 혜리가 출연하는 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 오는 13일 오후 10시 첫 방송된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr