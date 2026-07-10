사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

'해피투게더' 클릭비가 데뷔 비화부터 멤버 탈퇴의 진실을 밝혔다.10일 방송된 KBS 2TV 새 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해피투게더')에서는 그룹 클릭비가 7인 완전체로 출연해 반가움을 안겼다. 김태형, 오종혁, 김상혁, 우연석, 유호석, 하현곤, 노민혁은 11년 만에 한자리에 모여 변함없는 팀워크를 선보였다.클릭비가 활동하던 90년대는 H.O.T., 젝스키스 등 아이돌 그룹이 인기를 끌던 시절이다. 그 가운데 보이 밴드로 데뷔한 이유를 묻자, 김상혁은 "원래 나, 유호석, 오종혁이 멤버였다. 이후 한두 명씩 추가됐고, 기타 노민혁, 드럼 하현곤이 합류하면서 밴드가 됐다"고 전했다.클릭비와 같은 소속사 출신인 이효리는 "클릭비가 잘 될 듯하면서 계속 주춤했다"고 냉정하게 평가했다. 김상혁은 "데뷔 후 바로 팬덤이 생겼지만, 대중적 인지도는 부족했다. 데뷔 3년 차에 '백전무패' 1위 하며 인정받았다"고 회상했다.한창 인기가 무르익어갈 무렵 유호석, 노민혁, 하현곤이 탈퇴했다. 이효리가 "못 해 먹겠다 싶었냐"며 농담을 던지자, 유호석은 "중학교 졸업 후 일찍 데뷔했다. '내가 지금 뭐 하고 있는 건가' 싶었다"면서 자기 자신을 찾기 위해 탈퇴했다고 밝혔다.반면 하현곤은 "민혁이가 탈퇴 후 회사에서 부르더라. '기타가 나갔으니 드럼 담당인 너도 나가라'는 분위기를 보이더라"며 자의가 아닌 사실상 퇴출이었다고 고백했다.이에 오종혁은 "멤버가 4명으로 축소된 후 현곤이가 나가던 날이 생생하게 떠오른다"면서 "잠결에 인사를 받고 눈을 떴는데, 피눈물을 흘리고 있더라"고 말해 놀라게 했다.출연자들이 감동 스토리를 기대하는 가운데, 오종혁은 "전날 하현곤이 쌍꺼풀 수술을 했다"고 폭로해 웃음을 선사했다.클릭비는 팀의 첫 1위를 안겨준 대표곡 '백전무패' 무대를 선보이며 시청자들의 향수를 자극했다. 세월이 흘렀음에도 변함없는 호흡과 에너지로 무대를 채운 멤버들은 뜨거운 박수를 받았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr