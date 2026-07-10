그룹 DAY6 영케이의 정규 2집 스케줄러 이미지. / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 DAY6 영케이가 정규 2집 발매를 앞두고 프로모션 일정을 공개했다.JYP엔터테인먼트는 지난 9일 DAY6 공식 SNS를 통해 영케이의 두 번째 정규 앨범 'YOUNGEST' 스케줄러를 공개했다. 오는 27일 앨범 발매에 앞서 다양한 티징 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.앞서 공개된 프롤로그 이미지와 콘셉트 필름에 이어 10일 트랙리스트를 시작으로 콘셉트 포토, 'Key of the YOUNGEST' 티저, 리릭 스포일러, 라이브 앨범 샘플러, 뮤직비디오 티저 등이 공개된다.앨범 발매 이후에는 솔로 투어도 이어진다. 영케이는 오는 8월 14일부터 16일까지 인천에서 'Young K Solo Tour 'YOUNGEST''를 개최한다. 국내 솔로 공연은 2023년 9월 'Young K Solo Concert 'Letters with notes'' 이후 약 3년 만이다. 추가 투어 일정은 추후 공개될 예정이다.'YOUNGEST'는 영케이가 2023년 발표한 첫 솔로 정규 앨범 'Letters with notes' 이후 선보이는 두 번째 정규 앨범이다. 영케이는 DAY6 활동과 함께 꾸준히 작사와 작곡에 참여하며 싱어송라이터로 활동을 이어오고 있다.한편 영케이의 정규 2집 'YOUNGEST'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr