사진=유튜브 '할명수'

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'할명수' 배우 혜리가 중고 거래로 선물 사서 주는 연인이 싫다고 밝혔다.10일 유튜브 채널 '할명수'에는 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'의 주연 배우 혜리, 황인엽이 출연해 작품 이야기와 촬영장 에피소드를 전했다.이날 혜리와 황인엽이 드라마 속 로맨스 호흡에 대한 비하인드를 공개했다. '키스신' 촬영에 대해 묻자 황인엽은 "저녁 촬영이면 저녁을 안 먹는다. 가까이서 대사를 해야 할 수도 있으니까 입 냄새가 신경 쓰여서 안 먹는다"고 말했다. 상대 배우를 위한 세심한 배려였다.반면 혜리는 정반대의 스타일이었다. 그는 "저는 먹는다. 배고프면 촬영이 잘 안 된다. 에너지가 있어야 연기도 잘할 수 있다"고 털어놨다. 황인엽은 그런 혜리를 바라보며 웃었고, 혜리는 "배려해줘서 너무 감사하다"고 너스레를 떨었다.이번 작품에 유독 키스신이 많다는 사실도 인정했다. 황인엽은 "'그대에게 드림'이 아니라 '그대에게 키스'라는 별명이 생길 정도"라고 말하며 "기쁨의 키스도 있지만 상처를 치유하는 과정에서 나오는 키스도 있다. 각각 의미가 달라 잘 표현하려고 노력했다"고 설명했다.두 사람의 친해지기 위한 노력도 드러났다. 황인엽은 "촬영 초반에는 배우들끼리 친해져야 하니까 혜리 씨와 약속을 잡아보려고 했다"고 운을 뗐다.황인엽은 "내일 뭐 하냐고 물어보면 중국에 간다고 하고, 다른 날을 물어보면 광고 촬영이 있다고 하더라. 거의 잠도 못 잘 정도로 스케줄이 많았다"고 떠올렸다. 이어 "나중에 친해지고 나서도 광고 찍고 외국 간다고 해서 '힘들겠다'고 했더니 '스타는 원래 그런 거다'라고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.혜리는 "그때는 그런 의도인 줄 몰랐다. 나중에야 스케줄 맞으면 밖에서 보려고 계속 물어본 거였다는 걸 알게 됐다"며 "지방 촬영을 갔을 때 다른 배우들과 함께 밥도 먹고 시간을 보내면서 친해졌다"고 밝혔다.방송 후반부에는 MBTI를 주제로 한 현실 연애 토론이 펼쳐졌다. 가장 큰 화제를 모은 질문은 '당근마켓에서 산 선물을 주는 연인'과 '받은 선물을 당근마켓에 파는 연인' 중 어느 쪽이 더 싫으냐는 밸런스 게임이었다.혜리는 "선물은 의미가 있는 건데 당근에서 사서 주는 건 싫다. 팔게 되면 말하고 팔 것"이라고 단호하게 말했다. 반대로 황인엽은 "내가 준 선물을 파는 게 더 슬플 것 같다"고 다른 의견을 내놔 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr