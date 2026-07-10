이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '션과 함께'

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배우 박보검이 션과 같은 가장이 되고 싶다고 밝혔다.10일 '션과 함께' 채널에는 '보검이가 몸이 더 커진 이유(생활습관, 식단, 운동, 관리법)'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 션은 박보검에게 "언제부터 잘생긴 걸 알았냐"고 물었고, 박보검은 "저는 태어났을 때부터"라고 답해 웃음을 자아냈다.이어 "항상 가족들과 부모님께서 늘 예쁘다, 잘생겼다 이렇게 예뻐해 주셨다. 어릴 때부터의 교육이 중요한 것 같다"고 말했고, 션은 칭찬의 중요성을 강조했다. 이에 박보검도 "말의 힘이 크다는 걸 느낀다"고 공감했다.또 박보검은 "근데 멋지고 잘생기신 분들은 세상에 많다. 요즘에는 외적인 모습보다 내적인 모습으로 잘 채워나가고 싶다는 마음이 크다"며 "육각형이라고 하지 않냐. 여러모로 모든 걸 잘 채우고 탄탄한 사람이 되고 싶다"고 말했다.이어 박보검은 "션과 같은 가장이 되고 싶다"며 "저는 선배님 처음 만나 뵀을 때 가족을 너무 사랑하시고 (정)혜영 선배님도 정말 아끼시는 모습을 보면서 제가 꿈꾸는 가정의 모습을 선배님을 통해 마주했다. 저도 그렇게 살아가고 싶다고 생각했다"고 밝혔다.그러면서 "항상 달릴 때마다 미래의 가정을 어떻게 꾸려가면 좋을지 여쭤봤다"며 "예비 신랑님들께 꼭 전해드리고 싶은 말이 있다. 션 선배님이 결혼식은 무조건 배우자가 제일 행복해야 한다고 하셨다. 배우자가 원하는 것, 생각하는 것을 다 맞춰주라고 하셨다"고 전했다.이어 "결혼식은 인생에 딱 한 번뿐인 소중한 날이니까 그날을 행복하게 만들어주는 게 가장 큰 예비 신랑의 조건이라고 말씀하셨다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr