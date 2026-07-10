사진=유튜브 '집대성'

사진=유튜브 '집대성'

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'집대성' B1A4가 '아육대 왕따설'의 진실과 당시의 비화를 밝혔다.B1A4 신우, 산들, 공찬은 10일 공개된 유튜브 채널 '집대성'에 출연해 데뷔 15주년을 맞아 그동안 쉽게 꺼내지 않았던 활동 비화를 공개했다.이날 대성은 "그 시절 동기 그룹들과 친하게 지냈냐"고 물었다. 이에 멤버들은 "사실 친해지기가 쉽지 않았다"고 입을 모았다. 예상 밖의 이유는 바로 휴대폰이었다.산들은 "저희는 데뷔하고 3년 동안 휴대폰이 없었다"며 "연습생 때는 오히려 휴대폰이 있었는데 데뷔하면서 반납했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 대성 역시 "보통은 연습생 때 휴대폰을 뺏고 데뷔하면 돌려주지 않냐"며 신기해했다.공찬은 "지금 생각하면 약간 가스라이팅이었다"고 웃으며 말했고, 신우도 "회사에서 '잘되는 팀들은 몇 년 동안 휴대폰이 없다. 활동에 집중해야 한다'는 말을 계속 들었다. 그게 머릿속에 박혀 자연스럽게 휴대폰을 냈다"고 당시를 떠올렸다.회사에서는 "음악방송 1위를 하면 휴대폰을 돌려주겠다"고 약속했다. 하지만 약속은 쉽게 지켜지지 않았다. B1A4는 히트곡 '이게 무슨 일이야'로 1위를 차지했지만 휴대폰은 돌아오지 않았다. 신우는 "1위를 했는데도 '더 조심해야 한다'고 하셨다"고 말했고, 산들은 "결국 회사에 크게 한 번 반항하고 나서야 데뷔 3년 정도 지나 휴대폰을 받을 수 있었다"고 털어놨다.이야기는 자연스럽게 한때 온라인을 달궜던 '아육대 왕따설'로 이어졌다. 대성은 "그래서 예전에 '아육대 왕따설'이 있었던 이유가 그거였구나"라고 반응했다. 신우는 "그때도 휴대폰이 없던 시기였다. 다른 아이돌과 연락하거나 친해질 방법이 거의 없었다"고 설명했고, 산들도 "어느 정도 영향은 있었던 것 같다"고 인정했다.현재 세 사람은 직접 'B1A4 컴퍼니'를 설립해 활동 중이다. 대성은 "나중에 연습생을 키우면 휴대폰은 어떻게 할 거냐"고 물었고, 신우는 "연습할 때는 철저하게 해야 한다"고 답했다. 데뷔 후에는 풀어줄 것이냐는 질문에는 "데뷔하면 더 조심해야 한다"고 받아쳐 모두를 폭소하게 만들었다. 공찬까지 "당연히 동의한다"고 거들자 대성은 "악습의 대물림 아니냐"고 받아치며 웃음으로 마무리했다.한편 데뷔 15주년을 맞은 B1A4는 오는 31일부터 8월 2일까지 서울 KBS아레나에서 단독 콘서트를 열고 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr