지성이 '아파트' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

지성이 '아파트' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

하윤경이 '아파트' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

박병은, 문소리가 '아파트' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

최근 JTBC를 둘러싼 회생 절차 사태의 무거운 공기 속, 새 토일드라마 '아파트'가 출격을 알렸다. 특히 이번 작품은 JTBC 사태 이후 처음으로 선보이는 드라마인 만큼 안팎의 시선이 집중됐다. 이날 행사는 온라인 사전 녹화 중계로 진행된 만큼 동시간대 맞붙는 SBS '김부장'이나 MBC '결혼의 완성' 등 쟁쟁한 경쟁작들에 대한 언급은 물론, 방송사 내부 사태에 대한 어떠한 질의응답도 없이 조촐하게 치러졌다.10일 공개된 JTBC 새 토일드라마 '아파트' 제작발표회에는 조용원 감독과 배우 지성, 하윤경, 박병은, 문소리가 참석했다. '아파트'는 아파트 속 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성 분)이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기를 담은 작품이다.조용원 감독은 "숨겨진 돈을 접수하러 왔다가 아파트를 구하게 되는 아이러니를 담았다"며 "일상적인 에피소드와 캐릭터들이 어우러지며 갈등하고 연대하는 이야기"라고 설명했다.지성은 용만을 구하기 위한 자본금 100억을 마련하고자 아파트 입대의회장이 되려는 박해강 역을 맡았다. 지성은 캐릭터에 대해 "부모 없이 외롭게 자란 인물"이라며 "위협적으로만 바라보던 세상에서 진짜 사람 사는 모습과 가족을 배우게 된다. 착하고 멋지고 은근히 섹시하기도 하다"고 매력을 짚었다.작품을 선택한 이유로는 "진지한 범죄물이 아닌 유쾌하고 통쾌하다는 점, 가짜 가족을 꾸려 일을 벌이는 팀플레이 드라마라는 점에 끌렸다"고 밝혔다. 극 중 고난도 액션 신을 소화한 그는 "감독님이 액션 신을 싫어하셔서 재미없으면 다 편집하겠다고 하셨다. 어떻게 하면 편집 안 될까 고민하는 게 힘들었다"며 유쾌한 고충을 털어놓기도 했다.이번 작품을 통해 데뷔 후 첫 주연 타이틀을 거머쥔 하윤경은 변호사 지망생이자 백수인 강하리 역을 맡아 지성과 가짜 부부 호흡을 맞춘다. 하윤경은 "대본이 너무 재미있었고 지성 선배님이 주인공이라는 말에 설렜다. 엄마가 모든 작품을 다 볼 정도로 팬이신데 너무 좋아하시더라"고 전했다.첫 주연 부담감에 대해서는 "나만 잘하면 되겠다는 생각이었는데 선배님들이 잘 이끌어주셨다"고 감사를 표했다. 지성 역시 하윤경을 향해 "우리 중에 제일 잘했다. 드라마를 살렸다"고 극찬을 아끼지 않았다.두 사람의 남다른 케미스트리도 돋보였다. 지성은 "가짜 와이프 역할을 너무 잘해줘서 기댈 수 있었다. 끝날 때쯤엔 혼자 눈물이 나려고 할 정도로 정이 많이 들었다"고 고백했고, 하윤경은 "워낙 '천사 선배님'으로 유명하신데 제 말을 다 들어주셔서 항상 의지가 됐다"고 화답했다.박병은과 문소리는 개성 넘치는 아파트 주민으로 분해 극의 풍성함을 더한다. 돈에 집착하는 건설사 대표 이충원 역을 맡은 박병은은 대본의 디테일을 칭찬하며 지성과의 호흡에 대해 "최고다. 신의 영역에 있다"고 감탄했다. 이어 "힘든 상황에서도 본인 가족을 챙기고 잠깐의 시간에도 대본을 보시더라. 완벽한 배우의 삶을 만들어놓은 분 같았다. 한 번도 인상을 구기거나 소리 지른 적이 없다"며 지성의 미담을 공개했다.동네 정보통 장숙진 역의 문소리는 파격적인 파인애플 머리 비주얼로 시선을 사로잡았다. 문소리는 "평소 오지랖이 부족해 텐션을 올리려 김호영 씨를 많이 생각했다"며 "파인애플 머리는 자존감이 올라갈수록 점점 더 세워진다. 집에 가서 머리를 녹여 감는 데만 1시간이 걸려 결국 작품 끝나고 다 잘라냈다"고 밝혔다.마지막으로 지성은 "가짜 가족이 어떻게 진짜 가족이 되는지 지켜봐달라"고 관전 포인트를 짚었고, 문소리는 "여름 밤에 딱이다. 온 가족이 주말에 모여 앉아 보기 좋을 것"이라며 시청을 독려했다.'아파트'는 오는 11일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr