이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 아내가 반복적인 남편의 폭력과 외도에도 이혼을 하지 못했던 사연을 털어놨다.지난 9일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '진실공방 부부'의 가사조사 과정이 공개됐다.아내는 "차 안에서 여자와 남자 신음 소리가 들렸다. 그 정도면 성관계 아니냐"며 당시 상황을 떠올렸고, 이후 현장 녹취록이 재생됐다.녹취록에는 정체를 알 수 없는 숨소리가 담겼고, 이를 지켜보던 서장훈은 "미쳤어"라며 말을 잇지 못했다. 출연진 역시 "내가 들은 게 맞아?", "부끄럽다"며 충격을 감추지 못했다.하지만 남편은 "성관계는 절대 없었다. 왜 그런 소리가 났는지 나도 모르겠다"며 외도 의혹을 거듭 부인했다. 이어 공개된 상간 추정 여성과의 문자에는 "사랑한다", "보고 싶다"는 내용이 담겨 의심을 더욱 키웠다.아내는 "믿고 산 내가 멍청했다"고 허탈한 심정을 털어놨다. 남편은 문자 역시 장난처럼 주고받은 것일 뿐이라며 외도가 아니라고 기존 입장을 유지했다.이어 남편의 가정폭력 정황도 공개됐다. 아내 얼굴에 침을 뱉고 폭행하는 모습이 담긴 영상과 진단서까지 공개됐고, 폭행 상황을 재연하는 과정에서는 웃는 모습을 보여 모두를 놀라게 했다.이를 본 서장훈은 "미친 거 아니에요? 제정신을 가지고 어떻게 저러냐"며 분노했다.아내가 공개한 녹취록에는 "내 얼굴에 침을 몇 번이나 뱉은 거냐"며 절규하는 아내의 소리가들렸고, 아내는 "처참하고 비참하다. 내 존재가 싫다"고 털어놨다.또한 아내는 남편과 이혼을 하지 못하는 이유도 밝혀 안타까움을 안겼다. 알고보니 남편의 반복적인 폭력으로 아들이 경찰에 신고도 여러번 했다는 것.아내는 "이래도 아기 아빠가 있는 게 낫지 않을까 싶어 참고 또 참았다"라고 했고, 이를 듣던 박하선은 "아니에요 어머니. 애한테는 너무 지옥이다"라고 말했다.아들에 대해 아내는 "청소년 스트레스라서 무반응 뇌전증이라는 진단을 받았다"라며 눈물을 흘렸다.12시간마다 아들이 약을 먹는다며 아내는 "모든 짐을 싸서 친정으로 가버렸다. 돌아오지 않을 생각으로 갔는데 아들한테 '널 버린 게 아니고 내가 살려고 한다'라고 말했다. 나 한번만 봐줘라"라며 힘겨운 심정을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr