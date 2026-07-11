연예계를 대표하던 장수 공개 커플들의 결별 소식이 잇따라 전해지고 있다./사진=텐아시아DB

연예계를 대표하던 장수 공개 커플들의 결별 소식이 잇따라 전해지고 있다./사진=텐아시아DB

연예계를 대표하던 공개 커플들의 결별 소식이 잇따라 전해지고 있다. 지난달 최수영과 정경호가 14년간의 연애를 마무리한 데 이어 아이유와 이종석도 4년간 이어온 공개 열애에 마침표를 찍었다.아이유와 이종석 양측은 10일 결별 사실을 공식 인정했다. 두 사람은 2012년 SBS 음악 프로그램 '인기가요' MC로 처음 인연을 맺었고, 오랜 시간 동료로 지내다 2022년 연인으로 발전했다. 이후 약 4년간 공개 연애를 이어오며 연예계를 대표하는 커플로 사랑받았다.두 사람은 열애를 인정한 이후 사생활을 공개하기보다 각자의 작품 활동에 집중했다. 여러 차례 결별설이 불거질 때마다 양측은 이를 부인하며 관계를 이어왔지만, 이번에는 결별을 공식 인정하며 각자의 길을 걷게 됐다.이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개를 앞두고 있으며, 최근에는 네이버 인기 웹소설을 원작으로 한 드라마 '이섭의 연애' 출연도 확정했다. 아이유는 9월 고양종합운동장 주경기장에서 콘서트를 개최하며 팬들과 만날 예정이다.앞서 지난달 9일에는 소녀시대 최수영과 배우 정경호도 결별 사실을 인정했다. 두 사람은 2012년부터 교제를 시작해 2014년 공개 열애를 인정하며 10년 넘게 연예계를 대표하는 장수 커플로 사랑받았다.정경호는 지난해 5월 웹예능 '짠한형'에 출연해 "내가 많이 깔짝깔짝 댄다. 그럴 때 잡아주는 게 바로 최수영이다"라며 애틋함을 내비치기도 했다.아이유·이종석, 최수영·정경호 모두 각자의 분야에서 활발히 활동하며 대중의 사랑을 받아온 스타들이다. 커플을 향한 응원도 컸던 만큼, 약 한 달 간격으로 전해진 두 장수 커플의 결별 소식에 팬들은 아쉬움을 표하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr