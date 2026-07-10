김혜수 / 사진 = 김혜수 SNS

배우 김혜수(56)가 남다른 기럭지를 자랑했다.10일 김혜수는 "지금 불륜이 문제가 아닙니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 김혜수의 드라마 촬영 비하인드 컷이 담겼다. 이날 김혜수는 오버핏 트위드 재킷과 웨이브 헤어로 특유의 카리스마 넘치는 매력을 자아냈다.특히, 그의 각선미가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 김혜수는 커피 잔을 손에 쥐고 책장에 기댄 채 모델 포즈를 지었다. 그는 시스루 스타킹 위로 블랙 초미니 쇼츠를 입은 모습으로 군살 하나 없는 탄탄한 허벅지 라인을 자랑했다.또한 김혜수는 갸름한 턱선과 소멸 직전의 작은 얼굴 속 또렷한 이목구비로 변함없는 수려함을 자아냈다. 해당 사진을 접한 팬들은 "대표님 포스 장난 아니다", "갈수록 멋있어지는 사람" 등 감탄을 표했다.한편, 김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 안방 복귀를 알렸다. 해당 작품은 오는 31일 공개될 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr