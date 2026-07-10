신혜선이 사진에 대한 열정을 보여줬다. / 사진=신혜선 SNS

신혜선이 근황을 공개했다. / 사진=신혜선 SNS

배우 신혜선이 열정적으로 사진을 촬영하는 모습으로 웃음을 안겼다.10일 신혜선은 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 사진 한 여러 장을 게재했다.사진 속 신혜선은 맨땅에 무릎을 꿇은 채 카메라로 어딘가를 촬영하고 있다. 반바지를 입어 무릎의 맨살이 그대로 땅에 닿았다. 또 몸을 뒤로 기울인 채 여전히 열정적으로 사진 찍는 모습으로 궁금증을 자아냈다.다른 사진에서 신혜선은 양팔을 올려 포즈를 취하고 카메라를 응시하고 있다. 다소 웃음을 유발하는 포즈에도 웃음기 하나 없이 능청맞은 표정이 눈길을 끈다. 신혜선은 편안하고 수수한 차림에도 또렷한 이목구비와 미모를 자랑했다.신혜선은 최근 tvN 드라마 '은밀한 감사'에 출연해 공명과 로맨스 호흡을 맞췄다. 현재 차기작을 준비하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr