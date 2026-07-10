그룹 키키 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 키키(KiiiKiii)가 2026년 두 번째 컴백에 나선다.10일 스타쉽엔터테인먼트는 텐아시아에 "키키가 8월 중순 새 앨범 발매를 목표로 컴백을 준비 중"이라고 밝혔다. 지난 1월 미니 2집 'Delulu Pack(델룰루 팩)' 발매 이후 약 7개월 만의 앨범이다.이번 컴백은 올해 초 거둔 성공에 이어지는 행보다. 'Delulu Pack'의 타이틀곡 '404 (New Era)'는 발매 16일 만에 멜론 TOP100 1위에 오르며 2026년 발표된 신곡 가운데 처음으로 정상에 올랐다. 또한 그룹 데뷔 이후 처음으로 멜론 월간 차트 1위를 기록했으며, 음악방송에서도 3관왕을 차지했다.'404 (New Era)'를 통해 빠르게 존재감을 키운 키키는 올해 가장 주목받는 신예 K팝 그룹 중 하나로 떠올랐다. 이번 신보는 올해 두 번째 활동으로, 국내외에서 이어지고 있는 상승세를 이어갈지 관심이 모인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr