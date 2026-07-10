영파씨/ 사진 제공=알비더블유(RBW), DSP미디어, 비츠엔터테인먼트

영파씨/ 사진 제공=알비더블유(RBW), DSP미디어, 비츠엔터테인먼트

그룹 영파씨(YOUNG POSSE)가 데뷔 첫 믹스테이프를 선보인다.영파씨(정선혜, 위연정, 지아나, 도은, 한지은)는 10일 공식 SNS를 통해 믹스테이프 'young tape'의 트랙리스트와 하이라이트 메들리를 공개했다.타이틀곡 '미스터 2026'은 소속사 선배 그룹 카라(KARA)의 히트곡 '미스터'를 재해석한 곡이다. 미국 래퍼 칸예 웨스트(Kanye West) 등이 선보인 칩멍크(Chipmunk) 스타일을 접목해 원곡 후렴을 새롭게 구성했다. 피치를 높인 보컬 샘플과 신스 리프, FX 사운드를 활용했으며, 원곡에는 없던 멜로디와 랩을 추가해 영파씨만의 색깔을 담았다.'young tape'는 영파씨가 연습생 시절부터 작업해 온 자작곡을 모은 믹스테이프다. 타이틀곡을 제외한 11곡 모두 멤버들의 자작곡이다. 10대부터 20대 초반까지의 감정과 경험을 녹여냈다.영파씨의 첫 믹스테이프 'young tape'는 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr