RESCENE

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대세 걸그룹 리센느가 최근 숙소를 이사한 긍황을 밝힌다.10일 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’에는 리센느 멤버 미나미, 리브, 제나가 출연한다. 원이, 메이는 아쉽게 참석하지 못했다.이날 윤주당으로 향하던 멤버들은 기대감을 숨기지 못한다. 특히 미나미는 “다른 스케줄 때문에 참석하지 못할 뻔 했지만, 직접 회사 본부장님에 전화를 걸어 ‘윤주모님 음식 너무 먹고 싶다’고 간절하게 부탁해 윤주당을 방문할 수 있게 됐다”고 털어놓는다.윤주당에 들어선 멤버들은 “유튜브로만 보던 곳에 오다니”라며 “주모 한 상 주이소! 야호~”라고 인사한다. 윤주모는 “아이돌 분이 방문하신 건 리센느가 처음”이라며 반갑게 인사한다. 멤버들은 “너무 영광이다. 첫 번째로 불러주셔서 감사하다”고 환호한다.윤주모는 거제시 홍보대사 리센느를 위해 거제 특산물 유자로 만든 에이드를 준비한다. 그러자 미나미는 “갸루들이 하는 건배사가 있다. ‘케-피’(K-P)라고 하면 된다”고 건배사를 제의한다.제나는 “오늘 이사해 짐 정리하다가 왔다”며 근황을 알린다. 그는 “원래 방 2개를 멤버 5명이 썼지만 새집에는 방이 5개다. 멤버 2명, 2명, 1명이 나눠서 방을 쓴다. (리더) 원이 언니가 혼자 쓰지만 방이 제일 작다”고 새 숙소 생활을 귀띔한다. 리브는 “회사 이사님께서 방이랑 거실 인테리어를 취향별로 다 해주셨다”며 만족한다.리센느는 어디서든 1등 하면 윤주모가 숙소에서 맛있는 음식을 요리하겠다는 공약을 밝힌고, 미나미는 “1등 해야겠다”고 의지를 다진다. 촬영 후인 지난 8일 리센느의 음원차트 1위 소식이 전해져 윤주모의 리센느 숙소 전격 방문이 성사될 수 있을지 관심이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr