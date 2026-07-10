배우 이지민이 '그대에게 드림'에 출연한다. / 사진 제공 : FN 엔터테인먼트

배우 이지민이 '그대에게 드림'에 출연한다. / 사진 제공 : FN 엔터테인먼트

배우 이지민이 '그대에게 드림'에 출연한다.10일 소속사 FN 엔터테인먼트 측은 "배우 이지민이 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'에 출연한다. 매 작품 다채로운 에너지로 캐릭터를 완성해 온 이지민이 선보일 색다른 연기 변신을 기대해 달라"고 전했다.ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'(연출 유선동, 극본 정은비, 기획 KT스튜디오지니, 제작 컨텐츠플래너)은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)의 재회 후일담을 그린다.극 중 이지민은 연애 프로그램 작가 최사랑 역을 맡았다. 로맨스 소설 읽기가 취미이자 연애가 특기인 인물로, 자신의 이름처럼 '사랑'에 진심인 독보적 사랑꾼이다. 특히 이지민은 우연히 마주친 서인욱(이상엽 분)을 연애 프로그램에 섭외하려다가 오히려 묘한 감정에 빠지게 될 예정이라고.이지민은 드라마 '트라이:우리는 기적이 된다', '크레이지 러브', '멜로가 체질' 등 다양한 작품에 출연해 왔다.한편 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 오는 7월 13일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr