심으뜸이 탄탄한 복근을 자랑했다. / 사진=심으뜸 SNS

심으뜸이 운동 루틴을 공개했다. / 사진=심으뜸 SNS

심으뜸이 인바디 수치를 공개했다. / 사진=심으뜸 SNS

모델 겸 운동 크리에이터 심으뜸이 철저한 자기관리의 결과를 공개했다. 꾸준한 운동으로 완성한 탄탄한 몸매와 놀라운 인바디 수치가 감탄을 자아냈다.심으뜸은 9일 자신의 SNS에 "옆으로 넘기면 오늘의 '체지방률' 등장!"이라며 "축구랑 유튜브 홈트 촬영, 야외촬영 한 거 제외하고 이번주 월화수목 운동모음zip 이랄까. 내일은 촬영이 운동 세탕인데요. 이러다 저 근육몬이(근데 약간 멸치;;;) 될 거 같아요"라고 적었다. 이어 "잘 먹고 잘 자고 컨디션 관리를 더 잘해보게습니다!"라며 "#운동기록 #러닝 #파워리프팅 #축구 #필라테스"라는 해시태그를 덧붙였다.함께 공개한 사진과 영상에는 필라테스와 웨이트트레이닝, 파워리프팅, 러닝 등 다양한 운동을 소화하는 심으뜸의 모습이 담겼다. 브라톱과 레깅스를 입고 드러낸 군살 없는 허리와 선명한 식스팩 복근, 탄탄한 근육질 몸매가 시선을 사로잡는다.심으뜸은 인바디 결과도 공개했다. 체중은 50.3kg, 골격근량은 24.4kg, 체지방량은 6kg, 체지방률은 12%를 기록했다. 체형은 '근육형 날씬'으로 분석됐다.러닝 기록 역시 인상적이다. 50분 43초 동안 9.14km를 뛰었고, 다음 날에는 17.65km를 1시간 35분 37초 동안 평균 페이스 5분 24초로 달리는 등 꾸준한 운동량을 인증했다.심으뜸은 스포츠 트레이너이자 방송인, 유튜버로 활동 중이다. '피지컬: 100', '골 때리는 그녀들', '더 인플루언서', '뛰어야 산다' 등 예능에도 출연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr