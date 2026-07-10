아홉(AHOF) / 사진=F&F 엔터테인먼트

아홉(AHOF) / 사진=F&F 엔터테인먼트

그룹 아홉(AHOF)이 새 앨범으로 글로벌 차트에서 성과를 거두고 있다.아홉(스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 지난 8일 발매한 세 번째 미니앨범 'RUN TO YOU(런 투 유)'로 새로운 기록을 쓰고 있다.앨범은 발매 직후 말레이시아, 브루나이, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 필리핀 등 6개국 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 1위를 기록했다. 미국, 싱가포르, 일본, 캐나다, 호주, 홍콩 등 총 16개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에도 진입했다.타이틀곡 'RUN TO YOU'는 국내 음원 차트에서 이름을 올렸다. 벅스 실시간 차트 4위, 멜론 HOT100(발매 30일 기준) 57위를 기록했다.'RUN TO YOU'는 복잡한 순간에도 한 사람을 향해 망설임 없이 나아가는 마음을 담은 곡이다. 청량한 밴드 사운드와 여름 감성의 멜로디가 두드러진다.아홉은 음악방송에 출연하며 새 앨범 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr