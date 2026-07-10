이종석과 아이유의 인연이 약 4년 만에 막을 내렸다.사진=MBC, 엘르 화면 캡처

아이유와 이종석이 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

이종석과 아이유의 인연이 약 4년 만에 막을 내렸다. 공개 열애를 인정하기 전부터 가족 행사까지 함께했던 두 사람의 연애사가 다시 주목받고 있다.아이유와 이종석 양측은 10일 결별 사실을 공식 인정했다. 두 사람의 인연은 2012년 SBS 음악 프로그램 '인기가요' MC를 맡으며 시작됐다. 이후 연예계 동료로 오랜 시간을 함께한 두 사람은 2022년 연인으로 발전했다.공개 열애의 출발점은 이종석의 수상 소감이었다. 그는 2022년 'MBC 연기대상'에서 드라마 '빅마우스'로 대상을 받은 뒤 "항상 그렇게 멋지게 있어 줘서 고맙고 내가 아주 오랫동안 많이 좋아했고 존경한다고 전하고 싶다"고 말했다. 당시에는 상대를 밝히지 않았지만, 이후 아이유와의 열애를 인정하면서 연인을 향한 고백이었다는 사실이 알려졌다.열애 인정 전부터 두 사람의 관계를 짐작하게 하는 일화도 있었다. 공개 열애 약 두 달 전인 2022년 10월에는 아이유가 이종석의 여동생 결혼식에서 축가를 불렀다는 사실이 뒤늦게 알려졌다. 연인은 물론 가족과도 가까운 관계를 이어온 것으로 전해지며 화제를 모았다.이종석은 2023년 한 매거진 영상 인터뷰에서 가장 배우고 싶은 것으로 "신랑수업"을 꼽았고, 이상형에 대해서는 "현명하고 귀여운 사람"이라고 말했다. 당시 일각에서는 아이유를 떠올리게 하는 발언이라는 해석이 나오기도 했다.약 4년간 공개 커플로 사랑받았던 아이유와 이종석은 결국 결별을 인정하며 각자의 길을 걷게 됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr