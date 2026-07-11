그룹 이즈나의 콘서트 투어 'WHO DAT GIRL?' 포스터. / 사진제공=웨이크원

그룹 이즈나(izna)가 데뷔 후 처음으로 콘서트 투어를 개최한다.이즈나는 10일 공식 SNS를 통해 '2026 izna Concert Tour: WHO DAT GIRL?' 포스터를 공개하고 투어 일정을 발표했다. 포스터에는 도심 속 대형 전광판에 투어 타이틀이 담긴 콘셉트 이미지와 함께 첫 공연 도시가 공개됐다.투어는 9월 19~20일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 막을 올린다. 이후 10월 9일 타이베이, 10월 17일 마닐라, 10월 24일 홍콩, 11월 8일 싱가포르, 12월 5일 쿠알라룸푸르를 차례로 찾는다. 포스터에는 'MORE SHOWS TO BE ANNOUNCED'라는 문구도 담겨 추가 공연 일정이 공개될 예정이다.'WHO DAT GIRL?'은 이즈나의 첫 콘서트 투어다. 앞서 그룹은 지난해 11월 국내와 올해 1월 일본에서 개최한 첫 팬콘서트 'Not Just Pretty'를 모두 매진시키며 공연을 마쳤다. 이번 투어에서는 팬콘서트보다 규모를 확대해 무대를 선보일 예정이다.이즈나는 최근 미니 3집 'SET THE TEMPO' 활동을 마무리했다. 타이틀곡 'METRONOME'은 글로벌 음원 플랫폼에서 꾸준한 반응을 얻었으며, 챌린지 콘텐츠는 누적 조회수 6000만 회를 돌파했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr