제니/ 사진=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)

제니/ 사진=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)

그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니(JENNIE)가 유럽 페스티벌 일정을 이어가고 있다.제니는 9일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열린 '2026 매드 쿨 페스티벌(2026 MAD COOL FESTIVAL)'에 출연했다. 제니는 K팝 아티스트 중 유일하게 메인 스테이지 헤드라이너로 무대에 올랐다.제니는 'Handlebars', 'Seoul City', 'Mantra', 'ExtraL', 'like JENNIE' 등 솔로곡 무대를 선보였다. 앞선 페스티벌에서 일부만 공개하며 궁금증을 자아냈던 신곡 무대도 처음 공개했다.'매드 쿨 페스티벌'은 스페인 마드리드에서 열리는 음악 축제로, 올해 10주년을 맞았다. 제니는 찰리 푸스(Charlie Puth), 자라 라슨(Zara Larsson) 등과 함께 메인 헤드라이너 명단에 이름을 올렸다.앞서 제니는 덴마크 '로스킬데 페스티벌(Roskilde Festival)'과 폴란드 '오프너 페스티벌(Open'er Festival)'에서도 헤드라이너로 활약했다. 그는 이번 '매드 쿨 페스티벌'까지 마치며 유럽 주요 음악 페스티벌 일정을 이어갔다.유럽 페스티벌 일정을 마친 제니는 미국 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'와 일본 '서머 소닉 2026(SUMMER SONIC 2026)' 출연을 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr