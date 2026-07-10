가수 최예나가 건강기능식품 전문 브랜드 SPRX의 새 뮤즈로 발탁됐다. 최예나는 특유의 밝고 긍정적인 에너지와 청량한 매력을 앞세워 브랜드 캠페인에 나선다.건강기능식품 전문 브랜드 SPRX(주식회사 스프렉사코리아, 대표 윤욱)는 최예나를 브랜드 뮤즈로 선정하고 브랜드 리뉴얼 방향성을 담은 신규 캠페인을 전개한다고 밝혔다.공개된 캠페인 이미지 속 최예나는 화사한 미소와 깨끗한 피부, 생기 넘치는 분위기로 건강한 이미지를 드러냈다. 내추럴하면서도 세련된 스타일링에 특유의 밝은 에너지가 더해져 브랜드가 추구하는 건강한 라이프스타일을 자연스럽게 표현했다. 도트 패턴 의상과 진주 액세서리를 매치한 최예나는 맑은 미소와 또렷한 이목구비로 사랑스러운 분위기로 시선을 사로잡는다.SPRX 관계자는 "건강한 에너지와 긍정적인 이미지로 사랑받고 있는 최예나가 SPRX가 추구하는 '과학적 근거 기반의 세미메디컬 헬스케어 브랜드' 방향성과 부합한다고 판단해 추진됐다"고며 "SPRX는 이번 캠페인을 통해 변화된 브랜드 이미지를 알리고 소비자와의 소통 접점을 확대할 계획"이라고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr