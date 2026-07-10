김대명이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

이승철이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS 이승철은 듀엣 코너 '두 사람'에서 성시경과 함께 '말리꽃' 무대를 선보인다. 무대를 마친 뒤 그는 "내가 들었던 '말리꽃' 중에 제일 섹시했다"며 성시경의 보컬을 극찬한다. 데뷔 40주년을 맞은 이승철은 관객들의 즉흥 신청곡까지 라이브로 소화하며 변함없는 가창력을 선보인다. 이어 히트곡 메들리로 공연장을 방불케 하는 무대를 꾸미며 관객들의 뜨거운 호응과 떼창을 이끌어낸다.

이승철은 듀엣 코너 '두 사람'에서 성시경과 함께 '말리꽃' 무대를 선보인다. 무대를 마친 뒤 그는 "내가 들었던 '말리꽃' 중에 제일 섹시했다"며 성시경의 보컬을 극찬한다. 데뷔 40주년을 맞은 이승철은 관객들의 즉흥 신청곡까지 라이브로 소화하며 변함없는 가창력을 선보인다. 이어 히트곡 메들리로 공연장을 방불케 하는 무대를 꾸미며 관객들의 뜨거운 호응과 떼창을 이끌어낸다.

김대명이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 김대명이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 녹화 중 절친 조정석을 향한 유쾌한 도발로 웃음을 안긴다.10일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 가수 이승철, 최유리, 김대명, 루시(LUCY)가 출연해 무대를 선보인다.최유리는 '성시경의 고막남친'에 두 번째로 출연해 성시경과 다시 한번 호흡을 맞춘다. 성시경은 지난 5월 방송에서 화제를 모은 'Romeo N Juliet(로미오 앤 줄리엣)' 듀엣 무대를 언급하며 당시 불거졌던 '최유리 차별대우설'에 대한 비하인드를 직접 공개해 웃음을 안긴다. 또한 최유리는 유튜브 콘텐츠 '유리의 숲'에 성시경을 섭외하기 위해 직접 만든 PPT를 선보이며 남다른 열정을 보여준다.김대명은 재치 있는 입담과 진정성 있는 무대로 시청자들을 만난다. 현재 출연 중인 KBS 2TV '결혼의 완성'을 소개하던 그는 성시경이 "저는 미완이다"라고 말하자 "저도 미완이다"라고 받아치며 결혼을 둘러싼 공감대를 형성한다. 이어 배우의 꿈을 갖게 해준 노래를 부르기에 앞서 "김남길, 조정석 보고 있나?"라며 절친들을 향해 대놓고 도발을 던져 웃음을 안긴다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 11시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr