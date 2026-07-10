야노시호가 몸무게를 공개했다./사진제공=KBS

야노시호가 몸무게를 공개했다./사진제공=KBS

추성훈의 아내이자 모델인 야노시호가 평상시 몸무게가 '50kg 내외'라고 밝혔다.지난 9일 방송된 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’에서는 야노시호의 자기 관리 비법이 공개됐다.이날 야노시호는 흰색 크롭 민소매에 레깅스를 입고 증장해 늘씬한 몸매를 뽐냈다. 이어 그는 최근 배운 한국어라며 ‘급찐급빠’(급하게 찐 살, 급하게 뺀다'를 언급했다.야노시호는 “‘편스토랑’에 출연하면서 몸무게가 4kg나 늘었다”고 밝혔다. 이어 공개된 체중계에는 56.1kg가 찍혔다. 야노시호의 키가 173cm인 만큼, 56kg도 엄청 마른 상황. 그러나 야노시호는 "보통 50kg 내외를 유지하고 있다"고 해 충격을 안겼다.이에 야노시호는 '급찐급빠' 요리를 하면서도 계속 몸을 움직였고, 틈날 때마다 하는 전신 운동이라며 "아랫배가 부드러워진다. 매일 틈 날 때마다 하면 실루엣이 바뀐다"고 말했다. 이어 "운동할 시간이 없으니까 배가 불룩 나오는 느낌이다. 그래서 틈 날 때마다 움직인다"고 '급빠댄스'를 전수했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr