이대호가 다이어트를 둘러싼 오해를 바로잡았다. / 사진='식빵언니 김연경' 유튜브 캡쳐

이대호가 은퇴 후 20kg을 감량했다. / 사진='식빵언니 김연경' 유튜브 캡쳐

전 야구선수 이대호가 자신의 다이어트를 둘러싼 이야기를 바로잡았다.지난 9일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 이대호가 게스트로 출연해 김연경과 다이어트를 주제로 이야기를 나눴다.이대호는 선수 시절에 비해 눈에 띄게 핼쑥해진 모습으로 등장했다. 김연경이 "선수 때보다 많이 야위신 것 같다"고 놀라자 이대호는 "모든 분이 그렇게 이야기한다"라고 말했다. 그러면서 "왜 선수 때는 다이어트 안 했냐고 하시는데 그때도 매년 했다"며 억울함을 토로했다.이대호는 선수 시절 살이 찔 수밖에 없었던 고충을 털어놨다. 그는 과거 야간 경기를 마치고 밤 11시가 넘어 저녁을 먹고 새벽 2시에 잠들었다. 그는 "시즌 때 살이 찌고, 시즌이 끝나면 다이어트를 하는 선수였다"라고 고백했다.앞서 이대호는 한 방송에 출연해 20kg을 감량한 사실을 밝혀 화제가 됐다. 당시 이대호는 식단과 운동을 병행했다면서도 비만치료제인 위고비를 언급했다.이대호는 이를 다시 언급했다. 그는 "전부 위고비로 뺐다고 와전됐는데 3개월 동안 1일 1식을 하고 좋아하는 술도 한 잔 안 먹고 뺐다"라고 해명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr