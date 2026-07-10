손담비 / 사진 = 손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 운동 중인 근황을 전했다.9일 손담비는 자신의 SNS에 "비 오는 날은 운동이지. 비 와서 머리 부스스"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 손담비는 블랙 브라톱과 딱 붙는 쇼츠 차림으로 필라테스 기구 옆에서 거울 셀카를 남겼다.특히, 그의 몰라보게 슬림해진 실루엣이 눈길을 끌었다. 손담비는 탄탄한 복부와 직각 어깨 라인으로 그간의 혹독한 자기관리를 짐작케 했다. 또한 그는 군살 하나 없는 허벅지 라인을 자랑해 늘씬한 각선미를 자아내 팬들의 감탄을 샀다.해당 사진을 접한 팬들은 "살이 너무 많이 빠졌다", "얼마나 열심히 관리했으면" 등 그의 무결점 몸매에 찬사를 보냈다.앞서 손담비는 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에 출연해 출산 후 체중 변화에 대해 언급한 바 있다. 당시 그는 "지금은 처녀 때보다 더 말랐다"며 "만삭 당시에 67kg였던 체중이 현재 46kg까지 줄었다"고 설명했다.한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼해 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr