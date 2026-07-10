문소리가 파인애플 머리를 소화했다./사진제공=JTBC

문소리가 파인애플 머리를 소화했다./사진제공=JTBC

배우 문소리(52)가 '파인애플 머리' 고충을 털어놨다.10일 JTBC 새 토일드라마 '아파트' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 조용원 감독과 배우 지성, 하윤경, 박병은, 문소리가 참석했다.'아파트'는 아파트 속 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성 분)이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기를 담은 작품이다.문소리는 소문난 동네 정보통이자 예리한 촉을 감춘 키메이커 장숙진을 연기한다. 문소리는 "사는 곳에 대한 애정이 넘쳐나서 아파트를 위해 모든 일을 하는 인물"이라고 소개했다.뽀글 머리 비주얼의 오지라퍼로 변신한 문소리는 "평소 오지랖이 부족해서 텐션을 올리는 게 힘들었다. 최대한 김호영을 생각하면서 텐션을 끌어 올렸다"며 "파인애플 머리는 후반부에 캐릭터 자존감이 올라갈수록 점점 더 세워진다. 집에가면 녹여서 감는데, 1시간이 걸린다. 엎드려서 계속 사과를 한다. 머리카락을 계속 비빈다. 그 시간들의 어려움이 있었다. 이 작품 끝나고 다 잘라냈다. 머리가 상해서"라고 밝혔다.'아파트'는 오는 11일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr