배우 지성이 '아파트' 제작발표회에 참석했다./사진제공=JTBC

배우 지성이 박해강 캐릭터에 대해 설명했다.10일 JTBC 새 토일드라마 '아파트' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 조용원 감독과 배우 지성, 하윤경, 박병은, 문소리가 참석했다.'아파트'는 아파트 속 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성 분)이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기를 담은 작품이다.지성이 연기하는 박해강은 아버지 같은 용만을 구하기 위한 자본금 100억을 마련하기 위해 아파트 입주민 입대의회장이 되려는 인물이다. 지성은 박해강에 대해 "부모 없이 자란 아이다. 그러다보니 외로웠고, 잘하는 게 태권도다. 그런 박해강에게 유일하게 손을 내밀어준 게 용만이 형"이라며 "용만이 형을 구하기 위해 나섰지만, 그 아파트에서 진짜 사람 사는 모습과 가족의 모습을 보고 배우게 된다. 세상을 위협적으로만 바라보던 해강이가 밝은 세상을 보게 된 거다. 착하고 멋지고 은근히 섹시하기도 하다"고 소개했다.지성은 "진지한 범죄물이 아닌, 유쾌하고 통쾌하다는 점, 가짜 가족을 꾸려서 일을 벌이는 팀플레이 드라마라는 점이 끌렸다"고 출연 이유를 밝혔다. 그러면서 작품의 목표는 "우리가 사는 세상이 이렇게 따뜻할 수 있다는 걸 보여주고 싶었다"고 말했다.'아파트'에서 고난도 액션신을 소화한 지성은 "박해강이 상대방을 제압한다는 지문이면 하루를 촬영해야 했다"며 "감독님이 액션신을 싫어한다. 재미 없으면 다 편집해버리겠다고 했다. 어떻게 하면 편집이 안 될 수 있을까 고민을 하는 게 힘들었다"고 토로했다.'아파트'는 오는 11일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr