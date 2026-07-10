아이유, 이종석/ 사진=텐아시아 DB

가수 겸 배우 아이유가 배우 이종석과 결별했다.10일 아이유 소속사 이담 엔터테인먼트는 텐아시아에 "두 사람이 결별한 것이 맞다"며 "좋은 동료로 남기로 했다"라고 공식 입장을 밝혔다.아이유와 이종석은 지난 2012년 SBS '인기가요' MC로 처음 인연을 맺었다. 동료로 지내던 두 사람은 지난 2022년 연인으로 발전했다. 이들은 4년 간의 공개 연애 끝에 결별 소식을 전했다.이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개를 앞두고 있다. 최근에는 네이버 인기 웹소설 실사화 '이섭의 연애' 출연을 확정 지었다. 아이유는 오는 9월 고양종합운동장 주경기장에서 콘서트를 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr