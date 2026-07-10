한채영이 근황을 공개했다. / 사진=한채영 SNS

배우 한채영이 바비인형 같은 외모를 자랑했다.10일 한채영은 자신의 SNS에 차 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 한채영은 화이트 원피스에 핑크 트위드 재킷을 입고 있다. 머리와 귀에 화려한 액세서리를 더해 포인트를 줬다. 한채영은 환한 미소를 지으며 포즈를 취했다.다른 사진에서는 한채영의 전신사진이 담겼다. 가방과 신발까지 핑크로 깔 맞춤한 한채영은 큰 키와 늘씬한 몸매를 자랑하며 그의 오랜 별명인 바비인형을 떠올리게 했다.한채영은 앞서 틱톡 라이브 방송에서 야윈 근황을 보여주며 건강 이상설에 휩싸이기도 했다. 하지만 변함없는 미모를 자랑하며 최근 불거졌던 의혹을 불식시켰다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr