남승민이 무대에 올랐다./텐아시아 DB

트롯 스타들이 무대에 올랐다./사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

현철의 명곡을 후배 가수들이 새롭게 부른다.10일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서는 故 현철의 명곡을 사이에 둔 트롯 스타들의 치열한 신경전이 펼쳐진다. 과거 경연에서 멤버들이 불렀던 현철의 노래에 새로운 주자들이 잇달아 도전한다.진(眞) 정서주가 꺼내든 노래는 현철의 '보고싶은 여인'이다. 이는 과거 미(美) 천록담이 '미스터트롯3'에서 불렀다가 마스터들에게 "아직 멀었다"라는 혹평을 들었던 곡.정서주는 특유의 깊은 감성과 섬세한 표현력을 더해 자신만의 '보고싶은 여인'을 완성한다. 무대를 본 천록담은 "이렇게 부르는 노래였군요"라며 뼈아픈 감상평을 남겼다고. 3연속 패배로 하위권에 내려간 정서주가 곡의 진가를 제대로 살린 무대로 반등의 기회를 잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.선(善) 손빈아는 춘길의 대표 무대에 과감히 도전장을 내민다. 손빈아가 선택한 곡은 현철의 '당신의 이름'. 앞서 춘길이 '미스터트롯3' 마스터 예심에서 이 곡으로 최단 시간 올하트를 기록한 만큼 모두의 관심이 집중된다.손빈아 역시 "이 노래 하면 다들 춘길 형님 버전을 기억하고 계실 것"이라고 말문을 연다. 이어진 손빈아의 각오는 더욱 도발적이다. 손빈아는 "춘길 형 버전은 기억에서 사라지도록 해보겠다"라며 선전포고를 날린다.남승민은 현철의 '수선화'를 선택한다. '수선화'는 손빈아가 '미스터트롯3' 경연 당시 불러 만점에 가까운 경이로운 점수를 기록했던 곡. 남승민은 손빈아의 무대에 영향을 받고 싶지 않아 일부러 보지 않았다며 남승민표 '수선화'를 선보이겠다는 각오를 드러낸다.이런 가운데, 무대를 마친 남승민은 뜻밖의 성형 의혹에 휩싸인다. 진(眞) 양지은은 "노래를 너무 잘하니까 얼굴이 달라 보인다. 뭐 하신 거 아니죠?"라며 의심의 눈길을 보낸다. 정서주 역시 "노래만 시작하면 잘생겨 보이는 가수 1위"라며 인정한다. 과연 남승민의 외모까지 달라 보이게 만든 '수선화' 무대는 어땠을지 궁금증을 더한다.한편, '금타는 금요일'은 오늘(10일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr