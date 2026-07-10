배우 남궁민이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

남궁민이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 남궁민이 18kg를 증량하며 극심한 스트레스를 받았다고 털어놔 눈길을 끈다.10일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 남궁민이 출연해 다양한 이야기를 들려준다.이날 방송에서 남궁민은 배우가 되기까지의 과정을 공개한다. 기계공학을 전공하던 그는 연기의 길에 도전했지만 방송 3사 공채 탤런트 시험에서 모두 탈락하는 아픔을 겪었다고. 이후 우연히 광고 엑스트라로 활동하게 되면서 배우의 꿈을 이어갈 수 있었다고 밝힌다. 연기대상 3관왕 남궁민의 배우 입문기는 방송을 통해 공개된다.이어 김종국도 혀를 내두른 남궁민의 벌크업 비화가 공개된다. 남궁민은 드라마 '검은 태양' 촬영 당시 66kg에서 84kg까지 18kg을 증량하기 위해 10개월 동안 하루 3시간씩 운동하고 최대 7끼를 챙겨 먹었다고 밝힌다.또 그는 극심한 스트레스를 받았다고 밝히며 "극한의 벌크업 과정 속에서 근육이 빠지는 악몽을 꾸고, 샤워를 하다 눈물을 흘린 적도 있다"고 털어놔 안타까움을 자아낸다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr