김태연이 무대에 올랐다./사진제공=트롯챔피언

'아기호랑이' 김태연이 상큼 발랄한 무대를 선보였다.김태연은 지난 9일 방송된 MBC ON '트롯챔피언'에 출연해 '빨주노초파남보'로 무대를 꾸몄다. 이날 김태연은 한층 더 성숙해진 비주얼로 무대에 올라 재치 있는 가사와 중독성 강한 멜로디로 눈길을 사로잡았다.'빨주노초파남보'는 사랑의 순간들을 무지개의 일곱 색깔에 빗대어 표현한 댄스 트로트 곡이다. 김태연만의 밝고 유쾌한 에너지가 곡 전체에 고스란히 담겼다.한편, 이날 '트롯챔피언'에는 김태연, 김수찬, 류지광, 박서진, 빈예서, 성리, 은가은, 지원이, 진욱, 추혁진, 하루 등이 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr