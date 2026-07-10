기안84와 김대호가 합동 무대를 꾸민다. / 사진제공=MBC

'나 혼자 산다'가 매주 금요일 밤 11시에 방송된다. / 사진제공=MBC

만화가 겸 방송인 기안84와 김대호가 '나 혼자 산다'에서 84형제로 뭉쳐 무대를 선보인다.10일에 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 제1회 무지개 하계 수련회 두 번째 이야기가 공개된다. 무지개 회원들의 장기자랑이 이어진다.기안84와 김대호는 84형제로 팀을 이뤘다. 두 사람은 서태지와 아이들을 연상시키는 의상으로 무대에 오르지만, 공연이 이어질수록 이를 끝까지 보지 못하는 관람 포기자가 속출한다고 해 궁금증을 더한다.코드 쿤스트, 배나라, 이선민도 장기자랑 무대를 준비한다. 박지현, 조이, 서범준은 같은 의상을 맞춰 입고 노래와 랩, 댄스를 선보인다.이후 전현무는 "저희는 이분을 위한 티저에 불과하다"며 다음 무대의 주인공을 소개한다. 무대에 오른 인물을 본 무지개 회원들은 자리에서 일어나 환호를 보낸다. 방송에서는 장기자랑 1등의 주인공도 함께 공개된다.'나 혼자 산다'는 매주 금요일 밤 11시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr