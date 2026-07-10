누에라가 네 번째 미니앨범의 스페셜 필름을 공개했다. / 사진제공=누아엔터테인먼트

'넥스트 웨이브' 누에라(NouerA)가 네 번째 미니앨범의 스페셜 필름을 공개했다.누에라는 지난 9일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '.exe'의 스페셜 필름 'File: Not Found'를 공개했다. 해당 영상은 컴백을 앞둔 누에라의 새로운 모습을 담아내며 팬들의 관심을 모았다.영상에는 누에라 멤버들의 세련된 분위기와 비주얼이 담겼다. 멤버들은 독특한 구조물을 배경으로 각자의 개성을 살린 포즈를 선보였으며, 모델 같은 워킹과 시크한 눈빛으로 눈길을 끌었다.누아엔터테인먼트 측은 "데뷔 후 세계관 속에서 보여주지 못했던 누에라의 자유로운 모습과 해방감을 표현했다"며 "'File: Not Found'라는 제목에서 느낄 수 있듯 숨겨져 있던 필름을 세상에 공개한다는 설정으로 새롭게 시작할 누에라의 변화를 알리는 모습을 담았다"고 전했다.최근 누에라는 '.exe' 발매 소식을 알린 뒤 무빙 티징 포스터와 스케줄러 영상 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 기대감을 높였다. 여기에 스페셜 필름 'File: Not Found'까지 선보이며 새 앨범을 향한 팬들의 관심을 끌어올리고 있다.한편 누에라는 오는 27일 네 번째 미니앨범 '.exe'를 발매한다. 지난 3월 발표한 세 번째 미니앨범 'POP IT LIKE' 이후 약 4개월 만의 신보다. 그동안 'n: number of cases', 'New is Now' 등을 통해 다양한 음악 색깔을 보여준 만큼 이번 앨범으로 선보일 새로운 모습에도 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr