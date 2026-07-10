하성운이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 캠핑장에서 바비큐 함께하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 2일부터 8일까지 '캠핑장에서 바비큐 함께하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 최근 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 출연했다. 그는 마지막 회에서 "이곳에 우리가 다시 모인 건 다시 시작하기 위해서가 아닐까?"라고 말해 화제를 모았다. 그의 진심 어린 한마디는 팬들에게 깊은 여운을 남겼다.2위에는 그룹 아스트로의 멤버 차은우가 이름을 올렸다. 최근 차은우는 군 복무 중 천주교 세례를 받고 가톨릭 신자가 됐다. 소속사 판타지오에 따르면 차은우는 지난달 영내에서 열린 종교 예식에 참석해 세례를 받았으며, 세례명은 '사도 요한'이다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 차지했다. 주연은 최근 첫 국내 개인 팬미팅 개최 소식을 알렸다. 그는 오는 18일 서울 연세대학교 대강당 공연을 시작으로 상하이, 요코하마, 홍콩 등에서 팬들과 만날 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '장마철, 커플 장화 함께 신고 싶은 여자 가수는?', '장마철, 커플 장화 함께 신고 싶은 남자 가수는?', '장마철, 커플 장화 함께 신고 싶은 여자 트로트 가수는?', '장마철, 커플 장화 함께 신고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr