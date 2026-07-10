그룹 에이티즈 산의 킬링 파트 안무 구간이 큰 화제가 되면서, 에이티즈가 해외뿐만 아니라 국내에서도 큰 인기를 끌고 있다.
10일 글로벌 K팝 전문 분석 지표인 케이팝잇 보드에 따르면 에이티즈는 국내 대중으로부터 큰 관심을 끌고 있다. 케이팝잇 보드 국내 분석에 따르면, 이들은 글로벌 종합 파워 지수(PWR_GL) 62점으로 1위에 올랐다. 파워지수는 전 세계 각종 음악 차트와 SNS 활동량, 뉴스 보도 등을 종합해 산출하는 지표다.
아티스트 공식 게시글에 달린 댓글이나 팬덤명 언급량 등으로 산출하는 팬덤 리액션 지표는 하루새 30.4% 올랐을 정도로 많은 관심을 끌고 있다. 아티스트의 인스타 해시태그 언급량 역시 하루 새 25.6% 증가하기도 했다. 또, 국내 언론에서 언급된 횟수를 뜻하는 미디어 언급량은 98점으로 높은 점수를 받았다.
에이티즈를 향한 대중의 관심은 이들이 지난 8일(현지시각) 이탈리아 로마에서 개최된 대형 음악 페스티벌 '락 인 로마'(Rock in Roma) 무대에 서면서 오른 것으로 분석된다. 이날 에이티즈는 약 50분 동안 라이브 퍼포먼스를 펼쳐 현장에 열기를 더했다. 이들은 지난달 26일 발매한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트 5)의 타이틀곡 'Bad'로 활발하게 활동하고 있다. 특히, 무대 말미 멤버 산의 안무가 큰 화제를 불 일으켰다. 화제가 된 SBS '인기가요' 무대 영상에서 산은 흰 민소매를 입고서 비트에 맞춰 가슴을 튕기는 절제된 안무를 선보였다. 탄탄한 머슬핏을 과시하며 나른한 표정으로 섹시함을 더해 시선을 끌기도 했다.
또 이들은 지난 8일, 오는 29일 일본 다섯 번째 싱글을 발매한다고 알리기도 했다. 타이틀곡으로는 앞서 발표된 'BAD'(배드)의 일본어 버전이 채택됐다. 이와 함께 이번 앨범에는 신곡 'Seeker'(시커)와 'HIGHER'(하이어), 그리고 각 수록곡의 연주 버전(인스트루멘탈)을 포함해 총 6개 트랙이 실린다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
10일 글로벌 K팝 전문 분석 지표인 케이팝잇 보드에 따르면 에이티즈는 국내 대중으로부터 큰 관심을 끌고 있다. 케이팝잇 보드 국내 분석에 따르면, 이들은 글로벌 종합 파워 지수(PWR_GL) 62점으로 1위에 올랐다. 파워지수는 전 세계 각종 음악 차트와 SNS 활동량, 뉴스 보도 등을 종합해 산출하는 지표다.
아티스트 공식 게시글에 달린 댓글이나 팬덤명 언급량 등으로 산출하는 팬덤 리액션 지표는 하루새 30.4% 올랐을 정도로 많은 관심을 끌고 있다. 아티스트의 인스타 해시태그 언급량 역시 하루 새 25.6% 증가하기도 했다. 또, 국내 언론에서 언급된 횟수를 뜻하는 미디어 언급량은 98점으로 높은 점수를 받았다.
에이티즈를 향한 대중의 관심은 이들이 지난 8일(현지시각) 이탈리아 로마에서 개최된 대형 음악 페스티벌 '락 인 로마'(Rock in Roma) 무대에 서면서 오른 것으로 분석된다. 이날 에이티즈는 약 50분 동안 라이브 퍼포먼스를 펼쳐 현장에 열기를 더했다. 이들은 지난달 26일 발매한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트 5)의 타이틀곡 'Bad'로 활발하게 활동하고 있다. 특히, 무대 말미 멤버 산의 안무가 큰 화제를 불 일으켰다. 화제가 된 SBS '인기가요' 무대 영상에서 산은 흰 민소매를 입고서 비트에 맞춰 가슴을 튕기는 절제된 안무를 선보였다. 탄탄한 머슬핏을 과시하며 나른한 표정으로 섹시함을 더해 시선을 끌기도 했다.
또 이들은 지난 8일, 오는 29일 일본 다섯 번째 싱글을 발매한다고 알리기도 했다. 타이틀곡으로는 앞서 발표된 'BAD'(배드)의 일본어 버전이 채택됐다. 이와 함께 이번 앨범에는 신곡 'Seeker'(시커)와 'HIGHER'(하이어), 그리고 각 수록곡의 연주 버전(인스트루멘탈)을 포함해 총 6개 트랙이 실린다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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