/SBS 'Inkigayo' ATEEZ 'BAD' Performance Video

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그룹 에이티즈 산의 킬링 파트 안무 구간이 큰 화제가 되면서, 에이티즈가 해외뿐만 아니라 국내에서도 큰 인기를 끌고 있다.10일 글로벌 K팝 전문 분석 지표인 케이팝잇 보드에 따르면 에이티즈는 국내 대중으로부터 큰 관심을 끌고 있다. 케이팝잇 보드 국내 분석에 따르면, 이들은 글로벌 종합 파워 지수(PWR_GL) 62점으로 1위에 올랐다. 파워지수는 전 세계 각종 음악 차트와 SNS 활동량, 뉴스 보도 등을 종합해 산출하는 지표다.아티스트 공식 게시글에 달린 댓글이나 팬덤명 언급량 등으로 산출하는 팬덤 리액션 지표는 하루새 30.4% 올랐을 정도로 많은 관심을 끌고 있다. 아티스트의 인스타 해시태그 언급량 역시 하루 새 25.6% 증가하기도 했다. 또, 국내 언론에서 언급된 횟수를 뜻하는 미디어 언급량은 98점으로 높은 점수를 받았다.에이티즈를 향한 대중의 관심은 이들이 지난 8일(현지시각) 이탈리아 로마에서 개최된 대형 음악 페스티벌 '락 인 로마'(Rock in Roma) 무대에 서면서 오른 것으로 분석된다. 이날 에이티즈는 약 50분 동안 라이브 퍼포먼스를 펼쳐 현장에 열기를 더했다.이들은 지난달 26일 발매한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트 5)의 타이틀곡 'Bad'로 활발하게 활동하고 있다. 특히, 무대 말미 멤버 산의 안무가 큰 화제를 불 일으켰다. 화제가 된 SBS '인기가요' 무대 영상에서 산은 흰 민소매를 입고서 비트에 맞춰 가슴을 튕기는 절제된 안무를 선보였다. 탄탄한 머슬핏을 과시하며 나른한 표정으로 섹시함을 더해 시선을 끌기도 했다.또 이들은 지난 8일, 오는 29일 일본 다섯 번째 싱글을 발매한다고 알리기도 했다. 타이틀곡으로는 앞서 발표된 'BAD'(배드)의 일본어 버전이 채택됐다. 이와 함께 이번 앨범에는 신곡 'Seeker'(시커)와 'HIGHER'(하이어), 그리고 각 수록곡의 연주 버전(인스트루멘탈)을 포함해 총 6개 트랙이 실린다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr