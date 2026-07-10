'암살자(들)'이 올해 추석 개봉한다. / 사진제공=하이브미디어코프

'암살자(들)'의 캐릭터 포스터가 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

'암살자(들)'에 배우 유해진, 박해일, 이민호가 출연한다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 유해진, 박해일, 이민호의 캐릭터 포스터를 공개했다. 세 배우는 1974년 영부인 저격 사건을 각자의 방식으로 추적하는 인물을 맡아 긴장감 있는 서사를 이끈다. 이 영화는 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에도 공식 초청됐다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그린 미스터리 추적극이다.공개된 캐릭터 포스터에는 사건 한가운데 놓인 세 인물의 모습이 담겼다. 혼란스러운 사건 현장을 배경으로 각기 다른 표정과 시선이 담기며, 서로 다른 위치에서 진실을 쫓는 인물들의 서사를 예고한다.유해진은 사건을 수사하는 형사 철구로 분한다. 충격적인 현장을 바라보는 표정과 '진실을 추적하는 자'라는 문구는 사건의 실체를 밝히기 위해 고군분투하는 인물의 모습을 드러낸다.박해일은 신문사 사회부 부장 재환 역을 맡았다. 흔들림 없는 눈빛과 '진실을 알리려는 자'라는 카피는 압박 속에서도 취재를 이어가는 언론인의 신념을 보여준다.이민호는 열정 넘치는 신입 기자 영일을 연기한다. 사건 직후 긴박하게 현장을 전하는 모습과 '진실을 파헤치는 자'라는 문구는 진실을 밝히기 위해 뛰어드는 인물의 활약을 예고한다.'암살자(들)'은 하나의 사건을 두고 서로 다른 위치에서 진실을 추적하는 세 인물의 이야기를 중심으로 전개된다. 유해진, 박해일, 이민호의 연기 호흡과 허진호 감독의 연출이 만나 어떤 이야기를 완성할지 관심이 쏠린다.'암살자(들)'은 올 추석 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr