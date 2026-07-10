방송인 전현무가 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'

방송인 전현무가 명실상부 대세 MC 행보를 보이고 있다.10일 오전 MBN·SBS Plus 신규 스릴러 예능 '내가 만난 사이코패스'(이하 '내사패') 온라인 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 주희진 PD를 비롯해 전현무, 넉살, 규현, 허영지가 출연해 프로그램에 대한 다양한 이야기를 나눴다.전현무는 이번 프로그램으로 생애 첫 스릴러 예능에 도전하게 됐다. 규현은 전현무의 합류를 소개하는 과정에서 "여행, 관찰, 토크 등 고정만 11개다"라면서도 "그만해야 될 텐데"라고 언급했다.전현무는 '내사패'를 선택한 이유에 대해 "이 프로그램을 좋아할 수밖에 없다"면서 "제 넷플릭스 추천작을 보면 장르가 전부 스릴러다"라면서 공포물 마니아임을 밝혔다.그는 '내사패'에 대해 "이야기가 허무맹랑하지 않고 실제 사건을 다루기 때문에 흥미롭다. 오늘도 녹화가 2개 더 있는데, 이 프로그램은 벌써 기대가 된다"고 전했다.'내사패'가 가진 매력에 대해서는 내용의 밀접함을 꼽았다. 전현무는 "우리도 현실을 살아가면서 언제든 겪을 수 있는 일이다. 또 실제 사건을 바탕으로 드라마처럼 재구성했기 때문에 경각심을 불러오기도 한다"고 말했다.한편 '내사패'는 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 반사회적 인격들로부터 실제로 겪은 경험담을 다루는 실화 기반 스릴러 토크 프로그램이다. 오는 12일 밤 10시 첫 방송.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr