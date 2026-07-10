신정환이 하얀 가운을 착용한 채 마이크를 쥐고 있다. / 사진=신정환 SNS

그룹 컨츄리 꼬꼬 출신 신정환이 여성 성형 전문 병원을 방문했다.신정환은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "게스트님이 찍어준"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 신정환이 하얀 가운을 착용한 채 마이크를 세팅하고 있는 듯한 모습. 특히 그는 서울 강남 소재의 여성 성형 전문 의원을 방문해 눈길을 끌었다.한편 신정환은 2010년 해외 원정 도박 사건을 숨기기 위해 "뎅기열에 걸려 치료 중"이라는 거짓 해명을 했다가 대중의 공분을 샀다. 이후 방송 활동을 중단했다가 최근 식당 개업 등으로 활동을 시작했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr