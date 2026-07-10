배우 유혜정이 '특종세상'에 출연했다. / 사진=MBN '특종세상' 유튜브 영상 캡처

배우 유혜정이 딸의 건강검진 결과를 듣고 충격을 받았다. / 사진=MBN '특종세상' 유튜브 영상 캡처

배우 유혜정이 딸의 건강검진 결과를 접한 뒤 자책했다.지난 9일 방송된 MBN 예능 '특종세상'에는 유혜정이 딸 규원 씨와 함께 출연했다.유혜정은 딸이 회사 건강검진에서 '우울 지수가 심각하게 높다'는 판정을 받았다고 털어놨다. 이에 규원 씨는 인터뷰를 통해 속마음을 고백했다. 그는 "주변에서 일 잘하는 회사원, 좋은 딸, 좋은 손녀가 돼야 한다는 압박감에 무너질 때도 많다"며 "책임감이 남들보다 빨리 생기다 보니 미래나 인생에 대해 깊이 고민하는 것 같다"고 말했다.이어진 인터뷰에서 유혜정도 속마음을 이야기했다. 그는 "나 때문인가 싶었다. 경제적인 문제, 가족 간의 문제 등 모든 게 규원이에게 스트레스를 준 것 같다"며 "다 내 탓인가 하는 생각이 들어서 놀랐다"고 미안한 마음을 감추지 못했다.이후 유혜정은 딸과 함께 찜질방 데이트를 하며 대화를 이어갔다. 그는 "검진 때 우울 지수가 높게 나와서 많이 놀랐다"며 "엄마 책임이라고 생각한다"고 털어놨다. 이에 규원 씨는 "걱정 안 해도 된다. 사람이 우울할 때도 있고 행복할 때도 있는 것"이라며 어른스러운 태도를 보여 뭉클함을 안겼다.한편 유혜정은 1999년 야구선수 서용빈과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 그러나 2007년 이혼한 뒤 홀로 딸을 양육하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr