신류진이 '신입사원 강회장' 촬영 소감을 전했다. / 사진제공=JYP 엔터테인먼트

신류진이 '신입사원 강회장' 마지막 회에 특별 출연했다. / 사진제공=JYP 엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY)의 신류진이 '신입사원 강회장'에서 이준영과 영혼이 뒤바뀌는 장면을 소화했다.신류진은 최근 종영한 JTBC 드라마 '신입사원 강회장' 마지막 회에 카메오로 등장했다. 그는 극 중 있지 멤버 류진을 모티브로 한 인물을 연기했다. 주인공 황준현(이준영 분)과 부딪힌 뒤 영혼이 뒤바뀌는 장면을 소화하며 짧지만 강한 인상을 남겼다.신류진은 자신의 몸이 바뀐 상황을 믿지 못하는 모습을 표현하며 "잠시만요. 나 아니에요", "저쪽이 진짜네" 등의 대사를 선보였다. 방송 이후 시청자들은 "연기 톤이 좋다", "배우로도 기대된다" 등의 반응을 보였다.신류진은 개인 SNS를 통해 촬영 비하인드 사진을 공개하며 "'신입사원 강회장' 마지막 화에 좋은 기회로 특별 출연하게 됐다. 잘 챙겨주신 선배님들과 스태프분들께 감사드리고 영광이었다"고 소감을 밝혔다.'신입사원 강회장' 마지막 회는 전국 기준 자체 최고 시청률 13.6%를 달성했다. 하지만 뜬금없는 영혼 체인지, 급작스러운 러브라인 등으로 결말이 아쉽다는 평가가 나오기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr